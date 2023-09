Non si può rimanere indifferenti quando c’è una guerra a due passi da casa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) All’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha diramato un’ordinanza per formare la Legione Internazionale, composta da volontari stranieri che hanno deciso di venire a combattere in Ucraina. E mentre sembra ovvia la decisione di molti ucraini di unirsi volontariamente alle forze armate per difendere il proprio Paese, il motivo che spinge gli stranieri a prendere una decisione del genere non è poi così scontata. All’interno della Legione ci sono combattenti di varie nazionalità, tra cui anche alcuni italiani. L’Italia è uno dei terreni più fertili per la propaganda russa, ma nonostante i messaggi del Cremlino molti sono pronti a dare la propria vita per l’Ucraina perché «l’Ucraina è l’Europa e non si può». Mi ci è voluto un po’ per ottenere il permesso per questa intervista ma ne ...