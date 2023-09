Non a casa | ma di casa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Ho studiato teatro, e oggi uso quello che ho imparato in scena per accogliere al meglio i nostri clienti». Il benvenuto al Parker’s di Napoli non poteva che essere così: parlando di Sorrentino e del nuovo film che sta girando nella sua città, sulla terrazza più accogliente, che definire vista mare è riduttivo, il Vesuvio sullo sfondo e Napoli ai tuoi piedi. Questa accoglienza professionale ma amichevole, fa capire subito qual è la cifra stilistica di questo hotel storico, di grandissima tradizione ma anche con un tocco contemporaneo dato dai due giovani della famiglia che sono entrati nella gestione e stanno sostenendo la nuova realtà, a cavallo di una ristrutturazione importante quasi giunta al termine. «Qui al Parker’s proviamo a far sentire le persone non “a”, perché come apropria non si sta da ...

Curiosità: La casa, dal latino "casa", è un edificio (o parte di esso) utilizzato stabilmente da persone per ripararsi dagli agenti atmosferici. Essa ospita uno o più nuclei familiari e talvolta anche animali domestici.

... c'è la possibilità di portarla a. Pellegrini E' sotto risonanza in questo momento, le prime immagini ci danno la speranza chesia il peggio'. 'Ci danno tutti come squadra in difficoltà ma -...... "Schieriamo la flotta militare" (per sparare cannonate); "Aiutiamoli aloro" (ingrassando ... E i suoi obbiettivi sono chiari:il giusto ricordo dei drammi che investirono il nostro confine ...

Blog | No al mutuo: in Uk il 42% dei giovani non compra casa. E in ... Econopoly

Dove abita Tommaso Paradiso Ecco tutti i dettagli sulla sua casa a Roma idealista.it/news

«Dire tetto è dire casa: se quello non c’è o è mal ridotto, ti senti in una condizione di precarietà». È una delle considerazioni raccolte tra ...Per tutte queste famiglie e persone, ma anche per tutte le altre che vivono nei comuni colpiti dal terremoto che percepiscono il Cas, è giunto dunque il momento di attivarsi per non perdere questa ...