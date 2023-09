No | il governo australiano non ha smentito Roberto Burioni sull’omeopatia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il 18 settembre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook tre giorni prima. Nel testo si legge che «il prof.nel suo libro mira a demolire l’omeopatia», ma studi successivi avrebbero dimostrato come la teoria del virologo sarebbe «completamente sbagliata». In particolare,avrebbe portato a sostegno della sua teoria «lo studio del 2015 dell’Australian National Health and Medical Research Council (Nhmrc) in cui si dichiarava che l’omeopatia non avesse alcuna efficacia terapeutica». Nel post si legge ancora che «recentemente (agosto 2019) la giustizia australiana ha dichiarato che gli studi del 2015 erano stati falsati». Secondo chi ha pubblicato il contenuto, lo studio citato dasarebbe quindi ...