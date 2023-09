Neymar scandaloso | come lo beccano con la moglie incinta 

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Negli scorsi mesi aveva fatto discutere parecchio il fatto cheavesse una relazione aperta con Bruna Biancardi, che a breve darà alla luce il suo primo figlio, il secondo del calciatore brasiliano dopo quello avuto con Caroline Dantas nel 2011. Pare infatti chee la compagna abbiano stretto un accordo per permettergli di “tradire in sicurezza”, dato che a quanto pare il brasiliano ancora non è in grado di resistere alle tentazioni sessuali. A pochi giorni dal parto, però, il calciatore l'ha fatta grossa: è stato beccato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze a una festa. Ovviamente la compagna non l'ha presa affatto bene: “Sono consapevole di quello che è successo - ha scritto su Instagram - e ancora una volta sono delusa. Ma nella fase finale della mia gravidanza l'attenzione e la preoccupazione sono dirette ...