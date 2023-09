Netflix | quando le vite diventano storie

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Milleda raccontare Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 38 Nel ricchissimo mondo della serialità, la competizione si gioca ormai in punta di penna, quella cheha preso in prestito da libri campioni di vendita per trasformarli in nuoveda offrire a un pubblico a cui un semplice racconto non basta più. Ma c’è spazio anche per una rockstar come Vasco Rossi, pronto a raccontarsi nella docuserie “Il supervissuto“, firmata da Pepsy Romanoff, disponibile dal 27 settembre. «Volevo raccontare la mia versione dei fatti, visto che sento un sacco diin giro» spiega Vasco«Ho scelto di farlo sullo schermo invece che in un libro che forse arriverà. Mi sono messo in gioco». L’infanzia felice a Zocca, la finestra di casa da cui vedeva passare «la ragazza che mi ha ispirato ...