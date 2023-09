Nei meandri del Tempo con Christopher Nolan | stasera in tv c’è “Tenet” con Robert Pattinson

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ci sono tanti motivi per guardarein tv Tenet. Che arriva per la prima volta in chiaro su Italia 1 alle 21.20. Primo, perché è un film di. Il cui cinema è così diverso da quello di tutti gli altri che non si può non vedere. Secondo, perché di film d’azione intelligenti – dove cioè l’eroe non usa le due ore a disposizione a dare cazzotti o sparare a raffica – ce ne sono sempre pochi. Terzo, perché tutti (anche noi!) parlano di, ma il protagonista, di nome e di fatto, è John David Washington. Quarto, perché non abbiamo potuto vederlo al cinema, considerando che è stato il primo grande film a uscire nelle sale nel bel mezzo della pandemia nell’estate del 2020. Con prevedibili pessimi risultati al botteghino. Quindi, è il momento buono per recuperare una delle ...