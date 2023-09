Nazionale | Italia-Malta a Bari | al via domani la vendita dei biglietti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’di Luciano Spalletti per la prima volta sarà al Sud. La partita contro, infatti, verrà giocata al San Nicola diche ospiterà una partita cruciale in ottica Qualificazioni Europee. Dopo il successo di ‘San Siro’ con l’Ucraina, sabato 14 ottobre (ore 20.45) allo Stadio ‘San Nicola‘ latornerà in campo per affrontarecon l’obiettivo di conquistare altri tre punti preziosi e fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione al Campionato Europeo. Il match, in programma il prossimo 14 ottobre, si prevede che prenderà a presenza di moltissimini residenti al Sud., giovedì 21 settembre, alle ore 12 prenderà il via la promozione riservata ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card, mentre dalle ore 12 di venerdì ...