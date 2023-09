Natan in campo a Braga? Rivelazione di Garcia in conferenza

(Di mercoledì 20 settembre 2023), si infittisce il mistero:si esprime inriguardo un suo impiego dal primo minuto contro ilLe prime quattro partite del Napoli stanno illuminando i tifosi riguardo un’operazione di mercato in particolare. Si tratta dell’operazione, il difensore brasiliano prelevato dal Red Bullntino. Sui social i supporters azzurri continuano ad interrogarsi sul perché non sia stato ancora utilizzato. Arrivato nella sorpresa generale,è stato il prescelto dalla società per prendere il posto di Kim Minjae. Tuttavia, non si è ancora avuto occasione di poterlo vedere in(in match ufficiali). Infatti, per il momento, ha maturato zero minuti nelle prime quattro uscite stagionali in Serie A. A lui, che preferisce agire ...

... dal primo minuto verremo qua con determinazione mettendo intutto per finire la gara con tre ...- 'Vi avevo spiegato che con la sosta per le Nazionali abbiamo avuto tempo per farlo lavorare....incon la formazione tipo. I portoghesi davanti schierano Abel Ruiz, attaccante dell'Under 21 spagnola, mentre nella difesa del Napoli Garcia potrebbe lanciare il nuovo acquistoal posto ...

Gazzetta - Natan in campo domani! Garcia ha deciso di farlo esordire Tutto Napoli

Martino: "Natan in campo Probabile, a gara in corso potrebbe dare ... CalcioNapoli24

Rudi Garcia dovrebbe affidarsi a Natan come partner di Rrahmani al centro della difesa nella sfida d'esordio del Napoli in Champions League ...Champions League - Conferenza stampa Rudi Garcia pre Braga Napoli. Alla vigilia della prima partita del girone di Champions League ha parlato l'allenatore del Napoli in diretta in conferenza stampa co ...