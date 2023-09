Napoli salvato da un autogol! Vittoria con il Braga sul finale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilvince 1-2 la prima sfida di UEFA Champions League in casa dello Sporting. Al gol del capitano Di Lorenzo ha risposto Bruma, poi però l’autogol ha regalato laagli azzurri.REGALATA –in trasferta per ilalla prima partita del girone di UEFA Champions League contro lo Sporting. La squadra allenata da Rudi Garcia indirizza la partita un attimo prima della fine del primo tempo, con la rete di Di Lorenzo al 46?. Partita perfettamente equilibrata da entrambe le parti, infatti all’84’ Bruma pareggia i conti su assist di Zalazar. Quattro minuti dopo, però, arriva il gol che decide di fatto la partita, l’autogol di Niakate sul passaggio decisivo di Zielinski. Gli azzurri vincono 1-2 la prima sfida del girone. Inter-News - ...

Curiosità: Francesco Mastriani (Napoli, 23 novembre 1819 – Napoli, 6 gennaio 1891) è stato uno scrittore italiano, autore di romanzi d'appendice di grande successo. Fu inoltre drammaturgo e giornalista.

Sportiello hail risultato Secondo me ha fatto una buona parata, ma convenzionale, certo l'... Cosa manca alNiente di particolare, Garcia vuole metterci le sue idee, non ho visto crisi,...Lutto a Secondigliano per la prematura scomparsa di Salvatore Amodio, coordinatore al Verde dellaServizi. La notizia della tragedia ha subito fatto il giro dei social e tanti sono stati i messaggi di chi lo ha conosciuto. Salvatore, ad esempio, ha scritto: 'Ti ricorderemo sempre con grande ...

Napoli lungo e confuso: Garcia salvato dai cambi Goal.com

Cane abbandonato sotto al sole a Napoli, salvato dai cittadini Tiscali

Visita a sorpresa a Napoli di Steven Spielberg ... ama», ecco arrivare il regista di capolavori come «ET l'extraterrestre», «Indiana Jones», «Salvate il soldato Ryan», «Schindler's list», vincitore di ...In un appartamento di Calvizzano, provincia di Napoli, sono stati trovati i corpi di una coppia di anziani: l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio ...