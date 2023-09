Napoli-Real Madrid | quando la prossima partita di Champions League? Data | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) E’ arrivato il giorno dell’esordio deldi Rudi Garcia nell’edizione 2023-2024 della UEFA: i partenopei sono attesi a Braga dalle ore 21.00 per il primo match del girone C, il quale contiene, oltre agli azzurri e ai portoghesi, ile l’Union Berlino. La sfida di oggi sarà già da subito importante per i partenopei, i quali non possono fallire quest’appuntamento se l’obiettivo è quello di qualificarsi agli ottavi di finale. Quest’oggi ildeve sfruttare l’occasione di trovare una formazione che ha avuto un inizio di stagione scialbo come gli azzurri. Dopo la sconfitta con la Lazio prima della sosta, e l’ultimo pareggio esterno per 2-2 con il Genoa, Rudi Garcia è atteso a un test probante per misurare il livello di una squadra che, eccezion fatta ...