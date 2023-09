Napoli Quindicenne accoltellato nell’Istituto Marie Curie | nel quartiere di Ponticelli in via Argine

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Far west adove unè statoin una scuola del capoluogo campano. L’aggressione è avvenuta, neldiin via. Lo studente è stato ferito con un fendente ad una gamba. Sul posto è intervenuta la Polizia. Per l’aggressione è stato denunciato un coetaneo. La Polizia, dopo avere ascoltato docenti e studenti dell’Istitutoneldi, è risalita alle responsabilità di un altro adolescente che, nel corso del litigio, ha afferrato il coltello e ha colpito. La vittima è stata medicata all’ospedale del Mare, dopo che la preside dell’istituto aveva chiamato il 118. ...