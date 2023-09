Napoli | litigano in classe e il compagno lo accoltella La motivazione è assurda

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A, un ragazzino di 15 anni è statoto a scuola, nell’istituto scolastico Marie Curie. A ferirlo, undi, denunciato successivamente per lesioni e che sembra aver ammesso subito le sue responsabilità. Il ragazzo ha raccontato alla polizia e alla dirigente scolastica di aver colpito alla gamba destra il ragazzino con un ferro che ancora non è stato rinvenuto. I fatti sono accaduti nella palestra della scuola del quartiere Ponticelli, nell’area est della città. Il giovane ferito è stato accompagnato presso l’ospedale del Mare dove è stato affidato alle cure sanitarie. Le sue condizioni di salute non sono mai apparse gravi e gli sono stati messi dei punti di sutura sulla gamba destra. Il ragazzino ferito, in un primo momento, probabilmente per timore, ha attribuito la causa del ...