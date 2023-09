Napoli | Juan Jesus | 'La squadra c'è sempre stata | ora siamo in costruzione con Garcia'

Curiosità: Juan Guilherme Nunes Jesus, noto semplicemente come Juan Jesus (Belo Horizonte, 10 giugno 1991), è un calciatore brasiliano, difensore del Napoli.

...gol del momentaneo 1 - 1 quando è bravo a staccare in anticipo di testa suJesus. Jorge 6 : una buona prova tutto sommato, il Braga è stato anche ad un passo dallo strappare un punto al. ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13' p.t. Ostigard),Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (45' s.t. Natan); Politano (21' s.t. Raspadori), Osimhen (45' s.t. Simeone), ...

Le pagelle del Napoli - Juan Jesus e Ostigard bocciati. Menomale che c'è il Capitano... TUTTO mercato WEB

MEDIASET - Napoli, Juan Jesus: "Era importante iniziare col piede ... Napoli Magazine

BRAGA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Debutto da tre punti per il Napoli in Champions. I campioni d’Italia in carica passano per 2-1 a Braga grazie a una rete di capitan Di Lorenzo in chiusura di primo tem ...Un Napoli bravo a metà e fortunato quanto basta si regala a Braga la prima vittoria nel girone di Champions. La squadra di Garcia gioca bene nel primo tempo e capitalizza poco il gran numero di ...