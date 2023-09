Napoli | in sella a uno scooter sparano e feriscono uomo a un braccio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti inal mezzo, indagini in corso Poco meno di un’ora fa i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, a, sono intervenuti in piazza Grazia Deledda per un 34enne colpito alsinistro da un proiettile. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti inad uno. Le indagini da parte dei carabinieri ancora sul posto sono in corso. Ancora da chiarire motivazioni, dinamica e matrice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

