Napoli | Garcia | “Ho parlato con Kvara | sa di aver sbagliato Ecco cosa ci siamo detti”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Prima di Braga-torna sul casotskhelia: “Hocon lui, sa dicon quel gesto”. CALCIO. Alla vigilia di Braga-, Rudiè tornato sul casotskhelia e il gesto di stizza del georgiano al momento del cambio contro il Genoa. L’allenatore azzurro ha rivelato: “Io parlo con tutti, anche con lui. Sa dima non è un problema”.ha spiegato diavuto un confronto con: “L’importante è che non sia nervoso perché non segna. Come gli ho detto, si deve concentrare solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà da solo, ma ...