Napoli | Garcia | «Dovevamo chiuderla prima»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Champions contro il Braga Rudi, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Champions contro il Braga. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «E’ sempre difficile una gara di Champions fuori casa. Abbiamo fatto due gol, uno perché il secondo se lo sono fatti da soli. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Non siamo stati in grado di chiudere la partita». KVARATSKHELIA – «Ha bisogno di giocare e di ritrovare il ritmo. In questo match era importante la parte offensiva e lui è stato determinante nel primo gol».