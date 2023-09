Nagorno - Karabakh | prosegue l' offensiva dell' Azerbaigian | 32 morti | tra cui 7 civili - Appello del Papa | Tacciano le armi

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

...regione caucasica che l'Onu riconosce come territorio azero ma che è abitata essenzialmente da armeni 'State al riparo e per ora non fuggite' L'amministrazione della capitale del, ...Le autorità armene sostengono che almeno 32 persone, tra cui sette civili, siano morte e oltre 200 siano rimaste ferite nell'operazione militare lanciata ieri neldalle forze armate azere.

esplose granate all'esterno del palazzo del governo armeno dopo che i residenti sono scesi in piazza per protestare contro la gestione dell'escalation di tensione nella regione separatista del Nagorno ...Prosegue l'operazione militare delle forze armate azere nel Nagorno-Karabakh, la regione contesa con l'Armenia. Finora sarebbero rimaste uccise almeno 32 persone: sette sono civili (di cui due bambini ...