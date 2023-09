Nagorno-Karabakh | la guerra del Caucaso | terrore e morte fra i civili armeni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mentre ladella Russia in Ucraina si avvicina al 18° mese di stragi e distruzioni, nel– regione dell’Azerbaigian, nel, abitata soprattutto da– ci sono scontri e bombardamenti. Secondo le ultime informazioni, i separatisti avrebbero però deciso di deporre le armi, come richiesto dall’Azerbaigian, che in questi giorni ha scatenato una cosiddetta “operazione antiterrorismo” provocano decine di vittime. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax, aggiungendo che giovedì 21 settembre cominceranno i negoziati con Baku (la capitale azera). Durante l’operazione militare delle forze armate azere nella regione contesa con l’a (il) sono rimaste uccise almeno 32 persone: 7 sono, 2 ...

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

'Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il ...Con 24 ore di "operazione antiterrorismo", l'esercito dell'Azerbaigian, partner strettissimo della Turchia, ha costretto gli armeni delad accettare un cessate - il - fuoco proposto dai russi che prevede, tra le altre cose, il disarmo completo delle forze separatiste. Per l' Azerbaigian, si è trattato di un'...

