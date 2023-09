Nagorno - Karabakh | il Papa | Tacciano le armi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunita' internazionale affinche'lee si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il ...

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

Si prevede "il ritiro delle restanti unità militari delle Forze armate armene dalla zona di dispiegamento del contingente delle forze di peacekeeping russe". I separatisti del, e l'Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, a partire dalle 13:00 locali (le 12:00 italiane). Secondo quanto fanno sapere le autorità di Stepanakert citate ..."Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunita' internazionale affinche' tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il ...

La Russia chiede di cessare immediatamente spargimenti di sangue, porre fine alle ostilità e alle vittime civili nella contesa regione del Nagorno Karabakh dove martedì l'Azerbaigian ha lanciato ...Roma, 20 set. (askanews) – I separatisti del Nagorno Karabakh hanno deciso di deporre le armi come richiesto dall’Azerbaigian: lo riferisce l’agenzia russa Interfax. Le ostilità sono cessate grazie al ...