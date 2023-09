Nagorno - Karabakh | i separatisti decidono di deporre le armi | Il bilancio degli scontri | almeno 200 morti e oltre 400 feriti

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

L'amministrazione della capitale del, Stepanakert, aveva invitato i suoi residenti a rimanere nei rifugi e a non fuggire. Duemila civili evacuati Le forze russe, intanto, avevano ...Ma la situazione resta molto tesa: uomini armati - denuncia il Ministero della Difesa di Mosca - avrebbero aperto il fuoco contro un'auto del contingente di peacekeeper russi nele ...

DALLA NOSTRA INVIATA COSTANZA (ROMANIA) — A poco più di 24 ore dall’annuncio dell’inizio dell’«operazione antiterrorismo» contro i separatisti armeni del Nagorno Karabakh, il governo di Baku annuncia ...I separatisti irriducibili non vogliono deporre le armi e attaccano i peacekeeper russi. L'opposizione armena accusa il premier di non avere fatto abbastanza per sostenerli. La folla scende in piazza ...