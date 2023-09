Nagorno-Karabakh | i separatisti armeni depongono le armi | cessate il fuoco dopo 32 morti e 2mila evacuati Proteste a Erevan

(Di mercoledì 20 settembre 2023)una giornata di bombardamenti in, idell’enclave armena annunciano la resa. L’operazione militare lanciata martedì 19 settembre dall’Azerbaigian nei confronti dell’autoproclamata Repubblica delsi è conclusa con ililraggiunto con Baku nella mattinata di mercoledì grazie anche alla mediazione delle forze di mantenimento della pace russe attive nel Paese. Le autorità della minoranza etnica residente in Azerbaigian hanno reso noto che “è stato raggiunto un accordo sul ritiro delle unità e dei militari rimasti delle forze armate armene e sulla dissoluzione e disarmo completo delle formazioni armate dell’Esercito di difesa del ...

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

