Nagorno-Karabakh | ecco le aree colpite dall' Azerbaigian

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Diverse esplosioni hanno scosso leintorno alla capitale delnelle prime ore di mercoledì, dopo che le forze azere hanno lanciato una pesante operazione contro le posizioni armene nella regione separatista, che secondo i funzionari locali ha ucciso o ferito decine di persone. L'ha definito il fuoco di artiglieria una "operazione antiterroristica" e ha detto che continuerà fino a quando il governo separatista delnon si smantellerà e le "formazioni militari armene illegali" non si arrenderanno. Le immagini del ministero della Difesa azero mostrano località non identificate nei quali sono avvenuti gli attacchi.

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

Si prevede "il ritiro delle restanti unità militari delle Forze armate armene dalla zona di dispiegamento del contingente delle forze di peacekeeping russe". I separatisti del, e l'Azerbaigian hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, a partire dalle 13:00 locali (le 12:00 italiane). Secondo quanto fanno sapere le autorità di Stepanakert citate ..."Rivolgo il mio appello a tutte le parti in causa e alla comunita' internazionale affinche' tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il ...

Cessate il fuoco in Nagorno Karabakh. Le milizie armene: deponiamo le armi. Domani via ai negoziati la Repubblica

Trent'anni di conflitti nel Nagorno Karabakh Internazionale

La Russia chiede di cessare immediatamente spargimenti di sangue, porre fine alle ostilità e alle vittime civili nella contesa regione del Nagorno Karabakh dove martedì l'Azerbaigian ha lanciato ...Roma, 20 set. (askanews) – I separatisti del Nagorno Karabakh hanno deciso di deporre le armi come richiesto dall’Azerbaigian: lo riferisce l’agenzia russa Interfax. Le ostilità sono cessate grazie al ...