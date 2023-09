Nagorno | Baku | ' ' operazione antiterrorismo' continuerà fino a resa separatisti armeni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. (Adnkronos) - L'Azerbaigian ha affermato che le sue misure militari nel-karabakh continuano per il secondo giorno dopo aver lanciato ieri quelle che ha descritto come operazioni "" nell'area. L', ha annunciato, non si fermerà finché inon si arrenderanno. La tensione nel Caucaso meridionale è alta da mesi attorno all'enclave separatista, riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian e l'a sono entrati in guerra l'ultima volta tre anni fa. Stamattina, il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha affermato che l'equipaggiamento militare appartenente alle forze armate armene è stato "neutralizzato", compresi veicoli militari, artiglieria e ...