Nadal e la frecciata a Djokovic | «Sarebbe stata una frustrazione per lui non superarmi per Slam vinti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nella conferenza stampa, che anticipa il suo esordio in Coppa Davis con la maglia della sua nazione, Novakaveva parlato proprio di Roger Federer e Rafael«A livello personale non so quanto mi mancano, ma a livello sportivo sono sicuro che Roger e Rafa mancano molto al tennis. Parliamo di due giocatori che sono leggende del tennis, due atleti che hanno lasciato un’eredità immensa allo sport in generale. Non so quanto mi mancano, a dire il vero, almeno in campo» Rafael, che ha all’attivo 22 vittorie nei tornei del Grande, ma che è reduce da otto mesi di assenza e da due operazioni all’anca, per infortunio, ha parlato in un’intervista rilasciata a Movistar+ «Ovviamente mipiaciuto essere il tennista con più tornei del Grandenella storia. Questo è ...