Myrta Merlino | Pomeriggio 5 a rischio | chi potrebbe sostituirla

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il5 targatofatica a decollare, e secondo alcune indiscrezioniro esserci conseguenze piuttosto importanti ai poco convincenti dati di share. La trasmissione, orfana della storica conduttrice Barbara D’urso, è tornata in una veste tutta nuova da poche settimane, ma il pubblico non sembra apprezzare il nuovo format: una situazione che avrebbe allarmato i vertici Mediaset, pronti ad una sostituzione in corsa al timone dello show.: chiDa quandoè arrivata a Mediaset raccogliendo il pesante testimone di Barbara D’Urso ha dovuto far fronte a malumori e critiche degli aficionados di5. ...

Curiosità: Myrta Merlino (Napoli, 3 maggio 1968) è una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana.

"Questo non lo puoi dire!": cosìzittisce il suo ospiteOggi è andata in onda una nuova puntata del rotocalco pomeridiano su Canale 5 . E anche stavoltaha dedicato tutta la seconda parte della sua trasmissione quotidiana al caso legato all'eredità dell'attrice Gina Lollobrigida . Tanti gli ospiti oggi in studio ed in collegamento ...

Barbara D'Urso a Londra… e poi Cosa c'è nel futuro della conduttrice. E in quello di Myrta Merlino QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo le indiscrezioni riportate da "Il Foglio", Mediaset starebbe seriamente pensando di sostituire Myrta Merlino per la conduzione di "Pomeriggio Cinque".Numeri poco incoraggianti anche per Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che, in queste settimane di messa in onda contro la Vita in diretta è stato sempre sconfitto dal programma competitor della Rai.