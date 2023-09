Myrta Merlino fuori da Pomeriggio Cinque? Mediaset | «Fantasia!»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Secondo voci di corridoio la nuova edizione di5 sta facendo preoccupare. Se l'esordio dello scorso 4 settembre sembrava dare ragione alla scelta di Pier Silvio Berlusconi, la situazione è cambiata da quando è iniziato lo scontro con il diretto competitor. La Vita in Diretta di Alberto Matano continua a dominare incontrastato. Partito dal 21.37% di share, il contenitore pomeridiano di Canale 5 ha perso 5 punti in share. Attualmente la media è del 15.5% contro il 16% registrato lo scorso anno nello stesso periodo da Barbara d'Urso. Secondo l'indiscrezione lanciata da Il Foglio, astarebbero pensando di mettere un punto all'esperienza di. La conduttrice sarà rimpiazzata a stretto giro? "sostituita a ...

Curiosità: Myrta Merlino (Napoli, 3 maggio 1968) è una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana.

NON CI SONO PROVE - Al programma diAndrea dice di non essere colpito dalle pesanti richieste dell'accusa nei suoi confronti. Tuttavia è convinto che non siano riusciti a provare che lui si sia impossessato dei beni della ...'Qual è il consiglio più importante che tu dai agli anziani per evitare le truffe':lo ha chiesto a un'ospite speciale di Pomeriggio 5, nonna Licia . Che le ha risposto: 'Bisogna stare molto attenti alle truffe, avvisare subito i familiari e rivolgersi alle forze dell'...

Indice dei contenuti1 Ascolti debutti 2023-2024, male Caterina Balivo2 L'inedita sfida tra Alberto Matano e Myrta Merlino3 Ascolti debutti 2023-2024, bene Bianca Berlinguer, male Monica Maggioni