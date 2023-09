Myrta Merlino a rischio? Si parla già di una sostituta per Pomeriggio 5 | ecco chi è

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bisogna ammetterlo, gli ascolti non stanno premiandoe il suo nuovo5. C’era da aspettarselo e il lavoro richiesto alla nuova conduttrice non è affatto semplice. Sostituire Barbara D’Urso e abituare il pubblico ad una nuova narrazione non può essere un lavoro estemporaneo. Gli ascolti tv di5 hanno subito un...

Curiosità: Myrta Merlino (Napoli, 3 maggio 1968) è una giornalista, conduttrice televisiva e autrice televisiva italiana.

'A Mediaset pensano di mettere un punto all'esperienza di' : ecco cosa scrive Il Foglio , in merito al destino della conduttrice di Pomeriggio 5 che ha preso il posto di Barbara d'Urso . E non sarebbe la sola bomba lanciata dal giornale, dal ...'Giletti, salvaci'. Un sapido, velenosissimo retroscena incrociato del Foglio firmato da Carmelo Caruso su Rai e Mediaset riunisce i destini di Massimo Giletti e. Ex colleghi a La7, di cui erano tra i volti più amati, la prima è passata a Mediaset alla guida di Pomeriggio 5 , in sostituzione niente meno che di Barbara D'Urso. L'avvio non è stato ...

Intanto anche Mediaset dovrà presto prendere delle decisioni. Detto che il Pomeriggio 5 targato Myrta Merlino sta dando i risultati, disastrosi dal punto di vista degli ascolti, che erano ampiamente ...Bomba su Pomeriggio 5: "Scommessa persa, si pensa di sostituire Myrta Merlino", ma per Mediaset è una fake news, ecco cosa scrive Il Foglio.