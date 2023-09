Curiosità: La Escuela de Mecánica de la Armada (prima Escuela Superior de Mecánica de la Armada da cui ESMA) conosciuta internazionalmente come ESMA, era la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires, soprattutto per quanto riguardava la preparazione tecnica in ingegneria e navigazione.

... Néstor Kirchner decise di recuperare l'excome luogo per la memoria". Ilinvece, ha aggiunto, "fu inaugurato undici anni dopo nel 2015 sotto la mia presidenza dell'epoca, in presenza di ...L', la scuola di meccanica della marina argentina che fu forse il più tremendo centro di detenzione e tortura durante gli anni della dittatura militare, dopo essere stato trasformato indella ...

Museo Esma Patrimonio Unesco, gioia delle Nonne di Plaza de Mayo

Le Nonne di Plaza de Mayo, organizzazione da decenni impegnata in Argentina nella ricerca di bambini, figli di donne torturate e uccise durante la dittatura (1976-1983) e affidati a sconosciuti, si so ...La Esma è patrimonio dell'umanità: è la decisione dell'Unesco sull'ex centro di detenzione e tortura della dittatura argentina 1976/1983 ...