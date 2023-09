Moviola Lazio - Atletico Madrid | il solito Vincic | dubbio su Zaccagni

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA - Mettiamola così: alle evidenti carenze dell'arbitro- Voto 5 - (va bene tutto, ma la sbracciata di Griezmann su Lazzari è fallo a qualsiasi latitudine, in qualsiasi competizione, a ...

All'Olimpico, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Olimpico,e Atletico Madrid si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.- Atletico Madrid 0 - 1: sintesi e ...

Moviola Lazio-Atletico Madrid: l’episodio chiave del match Calcio News 24

I due giocatori della Lazio lamentavano una svista da parte dell'arbitro sloveno che, pochi istanti prima, non aveva punito una manata, nettamente fallosa, di Griezmann (già ammonito) su Lazzari.[themoneytizer id=”99064-6] Si apre con un pareggio, per 1-1, la Champions League della Lazio. Al gol di Barrios nel primo tempo, ha risposto Ivan Provedel, con un colpo di testa nei minuti di recupe ...