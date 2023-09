Mourinho | «La finale di Budapest? Ogni volta che me ne parleranno | dirò che non l’abbiamo persa»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Domani inizia anche l’Europa League. La Roma, finalista l’anno scorso a, vuole conquistare nuovamente lache quest’anno si gioca a Dublino. Il primo ostacolo perperò è lo Sheriff Tiraspol. La conferenza di, allenatore della Roma. Le sue parole riportate de Tmw. «Io non voglio dire chi gioca domani. Gioca Karsdorp, ecco lui lo dico. Perché senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik e ho bisogno di avere un difensore in panchina. Giocheranno Llorente, Mancini e N’Dicka. In attacco non ti dico chi gioca. Se mi fai la domanda su una questione strategica, io filosoficamente preferisco giocare con due attaccanti dove uno dei due è più di creatività». Con che spirito si ricomincia dopo la? «E’ una stagione ...

José Mourinho (IPA: [u'z mo'iu]; Setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio portoghese, tecnico della Roma.

Domani la Roma inizierà la sua nuova avventura in Europa League con il match contro lo Sheriff Tiraspol . La squadra di, dopo la sconfitta nelladi Budapest a maggio, ha voglia di brillare in questa nuova stagione della competizione europea. Lo Special One alle 18:45 , direttamente dallo Sheriff Main ...Commenta per primo Lapersa ai rigori contro il Siviglia è ancora nella testa di giocatori e tifosi della Roma , ... mapotrebbe gestire i suoi e dare fiducia dal primo minuto a Belotti ...

La Roma, dopo la beffa in finale contro il Siviglia, torna in Europa League per riscattarsi dalla sconfitta europea. Domani la squadra di Mourinho affronterà lo Sheriff Tiraspol, ma ..."Sarà una stagione diversa dalla scorsa - ha commentato alla vigilia Mourinho -, ma continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me lo chiederanno ...