Mourinho fa per tre la Roma | il giusto turnover per il tour delle trasferte

(Di mercoledì 20 settembre 2023) José, ormai lo sanno tutti, non parla mai a caso . Di certo non lo ha fatto domenica sera, dopo la vittoria per 7 - 0 contro l'Empoli , quando ha lanciato anche una frecciata riguardo il ...

Curiosità: José Mário dos Santos Mourinho Félix, noto semplicemente come José Mourinho (IPA: [u'z mo'iu]; Setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio portoghese, tecnico della Roma.

... tre la Lazio), la squadra diè invece costretta ad affrontare sette giorni su nove in girol'Europa el'Italia.farlo, quale miglior modo se non aggrapparsi al gigante.ha fotografato bene il suo impatto: 15 I gol segnati da Lukaku nelle ultime 11 gare di Europa League. Una serie iniziata nell'...

Sheriff Tiraspol-Roma, match in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, sarà visibile su Sky Sport al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Su ...C'è preoccupazione in casa Roma per il futuro di Paulo Dybala con il giocatore che potrebbe finire in una big per 12 milioni di euro ...