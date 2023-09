MotoGP | Marco Bezzecchi | “Sto meglio con la mano e sono carico per l’India”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Comincia questo weekend la fase decisiva del Motomondiale 2023, con l’inedito Gran Premio d’India che apre di fatto la lunga trasferta asiatica di fine stagione (in vista dell’ultimo atto a Valencia). Inentra nel vivo la sfida per il titolo, con il leader della generale Francesco Bagnaia che deve difendere un vantaggio di 36 punti su Jorge Martin e 65 su. Il romagnolo del Team Mooney VR46, infortunatosi allanella caduta in partenza al Montmelò, si è poi rifatto alla grande in quel di Misano con un fantastico doppio secondo posto tra Sprint e Gran Premio alle spalle di un imprendibile Martinator e subito davanti a Pecco. Dopo aver saltato i test (disputati il lunedì post-GP di San Marino), Bez è pronto per affrontare un finale di campionato da protagonista. “Ho sfruttato questi giorni per ...