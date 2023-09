MotoGP | GP India 2023 La storia insegna che le “prime volte” esotiche non sono mai banali!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nel weekend del 22-24 settembre, il Motomondiale andrà alla scoperta dell’, dove si correrà per la prima volta nella. La massima categoria motociclistica sta difatti ampliando sempre più i propri orizzonti, con un occhio di riguardo al continente asiatico. Lo testimonia il fatto che negli ultimi anni si sia visto nascere il GP di Thailandia e risorgere quello d’Indonesia. Il Giappone e la Malesiainvece da tempo punti fermi dell’Estremo Oriente, essendo entrati in calendario già tra fine anni ’80 e inizio anni ’90. Entrambe le nazioni hanno cambiato il luogo del loro appuntamento (Suzuka, Shah Alam e Johoruscite di scena per questioni di sicurezza), ma Motegi e Sepang fanno perennemente da palcoscenico agli eventi del Paese del Sol Levante e di quello malaysiano. In vista del nascituro Gran ...

Curiosità: Il motomondiale 2023 è la settantacinquesima edizione del motomondiale.

... spiegando di voler comunicare la propria scelta tra l'e il Giappone, ovvero entro il mese di ... A prendere il posto del sei volte campione del mondo della classesarebbe infatti Johann ...Situazione simile anche per giornalisti e fotografi: solo un terzo di loro ha potuto raggiungere l'martedì. Tutto si dovrebbe risolvere nella giornata di domani. Inquietudine per il Virus Nepah ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP India Sky Sport

MotoGP 2023. Gli orari TV del GP d'India (diretta in chiaro!) - MotoGP Moto.it

Se il tracciato del Buddh International Circuit ha fatto parte del calendario di Formula 1 dal 2011 al 2013, è invece una novità assoluta per la MotoGP, che visiterà per la prima volta l’India in ...Un problema nell'elaborazione di alcuni visti necessari per entrare in India ha impedito ad alcuni membri del paddock della MotoGP di imbarcarsi sui voli previsti. Uno dei casi più eclatanti è quello ...