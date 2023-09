MotoGp | Bezzecchi | “Sto bene dalla mano Pronto per l’India”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Marcovuole essere protagonista di quella che sarà la seconda metà della stagione in Moto Gp. Il pilota della Mooney VR46 Racing Team vuole confermare i progressi fatti negli ultimi GP, nonostante il problema allache lo tiene sulle spine. Queste le parole di: ” Ho sfruttato questi giorni per recuperare al meglio dall’infortunio alla. Mi sento meglio e sono carico, a Misano è stato un gran weekend. Siamo stati molto solidi e abbiamo centrato il podio in entrambe le gare. In India sarà l’esordio per tutti: ci sarà molto da fare, dal capire il layout tracciato, alle condizioni asfalto, fino alla scelta delle gomme e le temperature. Lavoriamo sodo per partire subito con il piede giusto“. Anche Luca Marini ha parlato: “Da un lato la gara di Misano non è andata come ...