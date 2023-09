Curiosità: Santa Sofia (in turco Ayasofya; in greco antico: a Sfa, Hagía Sofía; in greco a Sfa, Agía Sofía, [a'ia so'fia]; in latino: Sancta Sophia o Sancta Sapientia), ufficialmente nota come Grande Moschea Benedetta della Santa Sofia (in turco Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Serîfi), e anche conosciuta come Basilica di Santa Sofia, è uno dei principali luoghi di culto di Istanbul. Si trova nel distretto di Fatih, nel mahalle di Sultanahmet.

... proseguito anel 2022 e approdato a Marsiglia con una formula in parte inedita. Francesco ... 'Abbiamo visitato luoghi simbolici, come il tempio protestante, la, la sinagoga, le ...Il nuovo piano operativo prevederebbe per la comunità islamica dila possibilità di allargare gli spazi della, nonostante le varie problematiche denunciate in passato da chi vive la zona. Su queste basi, quindi, perché il Pd non organizza un ...

Moschea di Firenze, parla l'imam: “Lo sfratto Slitterà” ilGiornale.it

Moschea Firenze, PD: "ipotesi ex caserma Gonzaga da verificare" thedotcultura.it

Il corso sarà il primo in Italia e sarà aperto solo alle cariche religiose. Si parte nel 2024, ma manca ancora un luogo dove tenere le lezioni. Izzedin Elzir: "Approfondiremo anche lo studio dell’arte ...La settecentesca Sinagoga di Siena ha bisogno urgente di interventi strutturali, e in occasione della Giornata europea della cultura Ebraica, domenica scorsa, il presidente della Comunità ebraica di F ...