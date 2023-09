Morte di Davide Astori | rinvio di 2 anni per l' Appello | Mancano i magistrati

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La nuova data: 10 aprile 2025. L'allarme dell'avvocato generale Fabio Origlio al Corriere Fiorentino: "I sei giudici presenti, su otto previsti in organico, sono impegnati quasi tutti i giorni in una ...

La nuova data: 10 aprile 2025. L'allarme dell'avvocato generale Fabio Origlio al Corriere Fiorentino: "I sei giudici presenti, su otto previsti in organico, sono impegnati quasi tutti i giorni in una ......

