Mooney entra nel mercato del telepedaggio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) –, la fintech italiana di prossimità partecipata da Enel e Intesa Sanpaolo,neldelconGo, app digitale leader in Italia nei servizi per la mobilità con 5.000 comuni coperti in tutto il Paese, 8 milioni di soste su strisce blu pagate e 4 milioni di biglietti e abbonamenti del trasporto venduti tramite app nel 2022.Il servizio diGo è attivo sulla rete autostradale italiana e negli oltre 300 parcheggi convenzionati Telepass. Inoltre, consente di pagare l'area C di Milano e il traghetto per lo Stretto di Messina.Il dispositivo di, attivabile in 5 minuti, sarà disponibile in ben 20.000 punti venditaconvenzionati (tabacchi, bar ed edicole) ...