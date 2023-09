Montevergine | Abbazia tra storia e spiritualità

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, Sinergia e: sabato 23 e domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno e la Biblioteca Statale dihanno organizzato una due giorni di tavole rotonde. Appuntamento Sabato dalle 10.00 alle 12 .30 e domenica dalle 10.00 alle 12.00. nel Salone degli Arazzi del Palazzole di Loreto: in entrambe le giornate alle ore 10.00 sono previsti i saluti di S.E.R. p. Abate diRiccardo Luca Guariglia e di Don Carmine Allegretti Direttore della Biblioteca Statale di. Obiettivo dei momenti di confronto è quello di valorizzare l’di, faro da secoli di ...

Curiosità: Il santuario di Montevergine è un complesso monastico mariano di Mercogliano, situato nella frazione di Montevergine: è monumento nazionale. L'abbazia territoriale di Montevergine è una della sei abbazie territoriali italiane. Al suo interno viene venerato il quadro della Madonna di Montevergine e si stima che ogni anno sia visitato da circa un milione e mezzo di pellegrini.

I saluti saranno affidati a Riccardo Luca Guariglia, Abate di, padre Domenico Allegretti, direttore della Biblioteca Statale die Vittorio D'Alessio, sindaco di Mercogliano.... quando vennero traslate nel santuario di(Avellino), dove rimasero per tre secoli. ... Il 13 gennaio 1492, dopo numerose trattative con i monaci dell'verginiana, le ossa furono ...

Valorizzare l'abbazia di Montevergine e il suo patrimonio di fede e spiritualità. E' l'obiettivo della due giorni, in programma sabato 23 settembre, dalle 10 alle 12.30 e domenica 24 settembre, dalle ...