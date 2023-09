Montella ct della Turchia | oggi la firma Calciomercato com

(Di mercoledì 20 settembre 2023), dopo l’esperienza con l’Adana Demirspor, tornerà ad allenare in, ma sarà il tecnicoloro Nazionale. Lo riporta.com: “l’ex allenatore di Milan e Fiorentina, tra le altre, volerà a Istanbul con il suo staff e firmerà un accordo triennale.ha lasciato un ottimo ricordo indove in due anni ha preso la neopromossa Adana, trovata in zona retrocessione, e l’ha portata in Conference. Non deve stupire quindi che prima il Fenerbahce e poi la nazionale gli abbiano fatto una corte serrata. Vincenzo ci ha pensato, ha riflettuto e, dopo aver messo da parte la volontà di continuare in un club, ha accettato”. I dettagli del contratto e le richiestelega calcio turca, inoltre, dovrebbero essere ...

Curiosità: Vincenzo Montella (Pomigliano d'Arco, 18 giugno 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d'Europa nel 2000.

