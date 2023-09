Monteforte | si dimette un consigliere | Sindaco sempre più a rischio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 9 minutiLa maggioranza del Comune diIrpino, guidata dalCostantino Giordano, traballadi più. Questa mattina ilcomunale Carmine Tomeo, già assessore all’urbanistica nella passata consiluatura, ha rassegnato le dimissioni, “in maniera irrevocabile”. Una decisione che negli ambienti comunalisi pare che non sia stata accolta con tanto stupore, anche l’archietto Tomeo avrebbe solo ufficializzato una posizione ormai nota da tempo. “Questa decisione non è stata facile da prendere, in particolare dopo un importante e proficuo lavoro per la città diche ne ha segnato la svolta in termini di opere e progetti avviati negli ultimi anni, dando una nuova visione al territorio- esordisce snocciolando poi una serie di ...