Monreale approda sull’App IO | come funziona per comunicare coi cittadini

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “L’amministrazione Arcidiacono invita ia registrarsi per ricevere servizi e news” Il Comune diè fra le Pubbliche Amministrazioni presenti sulla APP IO IO è un’applicazione per smartphone e tablet gratuita italiana, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con PagoPA, con l’obiettivo di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni accessibili (live.it)