Mondiali rugby maschile 2023 | l’Italia batte in rimonta l’Uruguay grazie a un secondo tempo perfetto

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Seconda vittoria nel girone A deidiper, che supera incon il punteggio di 38-17 allo Stade de Nice di Nizza, in Francia. Prestazione a due facce per gli azzurri di Kieran Crowley, che nel primopagano a caro prezzo la doppia inferiorità numerica, andando al riposo sotto di 10 punti. Nella ripresa, invece, è un assolo azzurro, come testimonia il clamoroso parziale di 31-0.ottiene dunque un altro successo dopo quello all’esordio contro la Namibia, insieme al punto bonus, e continua a sognare. Arrivare davanti a Francia e Nuova Zelanda rimane un’impresa, tuttavia anche il terzo posto del girone sarebbe estremamente importante dato che garantirebbe la qualificazione ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

