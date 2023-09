Mondiali rugby | l’Italia piazza il bis | ora le sfide decisive per il sogno quarti

(Di mercoledì 20 settembre 2023)continua a sognare aidi. Gli azzurri vincono anche contro l’Uruguay e si portano in vetta al girone. Ora le. Ilper l’Italè assolutamente possibile. Dopo aver superato nettamente la Namibia, gli azzurri, grazie ad una ripresa perfetta, riescono ad avere la meglio anche sull’Uruguay con il punteggio di 38-17 e si portano in vetta alla classifica a due giornate dalla fine. La gioia di Brex dopo la meta – Notizie.com – © AnsaOra arrivano leper la qualificazione. Servirà una vittoria per avere la certezza del pass. Il primo appuntamento decisivo è per il prossimo 29 settembre contro la Nuova Zelanda. Il resoconto del match Gran secondo tempo per ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

Col secondo successo si va aidel 2027 L'Uruguay non c'è più, l'Italia corre libera sul prato di Nizza. Garbisi mette un calcio di punizione tanto per ingrassare il punteggio. Col secondo ...Con la vittoria gli azzurri sono qualificati all'edizione 2027

FINALE Italia-Uruguay 38-17: cinque mete e gli azzurri staccano il pass per il Mondiale 2027 La Gazzetta dello Sport

Mondiali rugby Italia-Uruguay diretta live: azzurri sotto di 10 punti Virgilio Sport

(Adnkronos) - Missione compiuta per i ragazzi del ct Crowley che, dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio 17-7 rimontano grazie a un parziale di 31-0 nel secondo tempo e conquistano la second ...Ultim'ora su ticinonotizie.it NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria per l’Italrugby ai Mondiali 2023 e terzo posto assicurato nel Gruppo A. Sul terreno dell’Allianz Riviera di Nizza, il XV de ...