Mondiali rugby 2023 | Lamaro | “Abbiamo dominato l’Uruguay Uno dei nostri migliori secondi tempi”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Nonrincorso la partita, siamo rimasti concentrati all’intervallo e nella ripresa siamo stati performanti come avevamo previsto di essere, dominandosino alla fine. Penso che la ripresa di oggi sia una dellemai disputate da questo gruppo”. Questa è l’analisi di Micheledopo la vittoria dell’Italcontronella seconda giornata deia Nizza. Un’ottima prova per il capitano azzurro che guadagna il titolo di Player of the Match. “Il livello delle Nazionali Tier 2 sta crescendo sensibilmente, siamo al Mondiale e tutti sono qui per vincere – ha detto ancora il flanker romano – ed è sempre difficile chiudere la partita nei primi quaranta minuti. Ma se si tiene alta la pressione, comefatto ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

Seconda partita e seconda vittoria per l'Italia alla Coppa del Mondo di rugby di Francia 2023. Dopo il successo sulla Namibia all'esordio gli azzurri superano allo stadio di Nizza l'Uruguay. Capitan Michele Lamaro, eletto anche 'player of the game' dopo la vittoria in rimonta con l'Uruguay, elogia la forza del gruppo azzurro: 'E' stato un successo frutto dell'unione.

"Non abbiamo rincorso la partita, siamo rimasti concentrati all'intervallo e nella ripresa siamo stati performanti come avevamo previsto di essere, dominando l'Uruguay sino alla fine. Gli azzurri di Crowley ribaltano nella ripresa la formazione sudamericana e conquistano il secondo successo consecutivo.