Mondiali di Rugby | l’Italia batte l’Uruguay | certo il pass alla competizione iridata del 2027

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nizza – Dopo la vittoria all’esordio con la Namibia,delMaschile si replica connella seconda uscita aiin svolgimento in Francia. Allo Stade di Nice, a Nizza, gli Azzurri battono gli avversari per 38-17. Dopo un inizio in sordina, grazie al gioco ostico degli avversari,prende il largo nel secondo tempo. Grazie a questo prezioso risultato a favore, la Nazionale di Coach Crowley è certa di piazzarsi terza nel proprio Girone insiemequalificazione ai prossimidelin Australia. Il racconto della partita e il tabellino (fede.it)spaventanel primo tempo, poi gli Azzurri rimettono a posto le cose e vincono 38-17 portando ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

Dopo aver sconfitto la Namibia, l'Italrugby ha superato in rimonta i sudamericani. Il successo per gli azzurri significa terzo posto assicurato nel Gruppo A Un'altra vittoria, la seconda nel torneo, ...