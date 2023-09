Mondiali di Ginnastica Artistica | gli Azzurri ad Anversa per la qualificazione olimpica

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 settembre 2023)– Tutto pronto per idi, che si svolgeranno dal 30 settembre all’8 ottobre ad, in Belgio. La competizione iridata metterà in palio lanella classe maschile e femminile. In questo caso, come riporta la nota Agc di coni.it ‘Le nove migliori nazionali nelle qualificazioni del concorso a squadre, non ancora qualificate guadagneranno infatti laa Parigi 2024, mentre i tre migliori Paesi non qualificati otterranno un posto nazione per la gara individuale’. Gliin gara saranno Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Lorenzo Bonicelli per le gare maschili. Le Azzurre (Le Fate) nella gara femminile ...