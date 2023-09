Modena-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono ritornare alla vittoria per sognare in grande, mentre i lombardi vanno a caccia dei primi punti in cadetteria.si giocherà sabato 23 settembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini sono andati al di là di ogni previsione conquistando momentaneamente il terzo posto in compagnia del Palermo, grazie alle tre vittorie e al un pareggio. La squadra di Bianco non nasconde le sue ambizioni playoff dopo aver lottato sempre per la salvezza. Nell’ ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 sul campo della Feralpisalo’. I lombardi hanno iniziato soltanto da due turni il loro campionato dopo le note vicissitudini. Sin’ ora hanno collezionato due ...