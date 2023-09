Mkhitaryan | «Real Sociedad fortissima | ma vogliamo vincere»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C’èa parlare in vista di-Inter, l’incontro che apre la stagione in Champions League alle 21. Ecco le sue dichiarazioni nell’intervista prepartita rilasciata a Inter TV. SI RIPARTE – Henrikhpresenta-Inter di Champions League: «La? Sappiamo che è una squadra. L’abbiamo già analizzata, sappiamo i lati forti e anche deboli. Faremo del nostro meglio per giocare la nostra partita e. Mix in rosa di entusiasmo ed esperienza? Dobbiamo aiutare i nostri compagni, anche loro ci aiuteranno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...