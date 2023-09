Mkhitaryan | «Dimenticato il derby Mkhitarianismo? No | interismo!»

(Di mercoledì 20 settembre 2023)interviene da San Sebastian dove alle 21 andrà in scena Real Sociedad-Inter, esordio nella nuova edizione della Champions League per i nerazzurri di Inzaghi. Ecco quanto dichiarato prima del fischio d’inizio a Prime Video INTERISMO – Henrikhha parlato così prima dell’inizio di Real Sociedad-Inter: «Abbiamo giàil, siamo contentarti su questa partita E’ importante giocare bene e vincere questa partita. Calhanoglu? Certamente è fondamentale per noi, però secondo me anche senza di lui possiamo trovare una soluzione. Faremo di tutto per non sentire la sua assenza. Il? Esiste solo l’interismo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Curiosità: Il derby di Milano è la stracittadina calcistica che mette di fronte le due principali squadre di Milano, i nerazzurri dell'Inter e i rossoneri del Milan. Colloquialmente è detto anche derby della Madonnina, dalla caratteristica statua della Madonna Assunta posta in cima al Duomo di Milano.

L’attaccante francese vive un periodo d’oro a prescindere dalle reti segnate; ieri la sua potenza ha demolito i rossoneri. Nel derby di ieri vinto 5-1 dall’Inter in copertina non ci va solo Mkhitaryan ...SOMMER 6,5 - Interrompe il clean sheet personale e quello nerazzurro del 2023 nei derby, ma francamente: chissenefrega. Il grosso del lavoro sono la gestione dei retropassaggi e le uscite ...