Milano Fashion Week 2023 | il calendario di Mercoledì 20

(Di mercoledì 20 settembre 2023) GUARDA LE FOTO Le tendenze moda primavera estate 2024 dalle sfilate Laè ai posti di blocco. Apre ildelle sfilate primavera estate 2024 una giornata ricchissima che va avanti fino a tarda notte. Si inizia con Iceberg alle 9.30, seguito da Antonio Marras, Daniela Gregis, Budaperst Select e Onitzuka Tiger. Ad attirare l’attenzione del grande pubblico (e a paralizzare Via Solari con la folla di ospiti celebri e top model) c’è Fendi, alle 14.00. Poi Del Core, sinonimo di estro couture, e Marco Rambaldi, lo stilista che ha portato l’inclusività sulle passerelle milanesi. Il pomeriggio va avanti attraversando una successione di big name della moda italiana: Alberta Ferretti, ...

Curiosità: La settimana della moda di Milano o Milano Fashion Week è una celebre settimana della moda tenuta due volte all'anno a Milano, in Italia.

LaWeek è celebre per mettere in evidenza le tendenze all'avanguardia e le idee innovative, con numerosi stilisti di alta moda che mostrano le loro nuove collezioni. Ma la moda non è ...La collezione SS24 di Martino Midali è una celebrazione della femminilità contemporanea, una narrazione plasmata non dagli stereotipi, ma dalle donne reali. Una, cento, mille donne, tutte uniche, ...

Gianni Chiarini Firenze, brand rilevato nel 2017 da 21 Investimenti, è presente a Milano Fashion Week con la sua collezione di borse e piccola pelletteria. La borsa più venduta è la "Marcella", person ...